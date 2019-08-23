По ночам обчищали дома и авто: полицейские задержали двоих домушников-рецидивистов и их несовершеннолетних сообщников (ФОТО, ВИДЕО)

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Благодаря сотрудникам Отдела по борьбе с организованной преступностью и особо тяжким преступлениям, сотрудникам прокуратуры, сотрудникам ИП Страшены и команды Fulger, 22 августа были задержаны 4 члена преступной группы, промышлявших квартирными кражами и кражами из автомобилей.



За незаконной деятельностью этих лиц велось наблюдение в течение месяца. Сотрудники правоохранительных органов собирали доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемых в порядка 20 кражах из автомобилей и домов, совершённых в районах Страшены, Криуляны, Яловены, а также в столице и пригородах. Ущерб, нанесённый пострадавшим, на сегодняшний день составляет более 300 тысяч леев.

Лидерами группы оказались два брата 22 и 24 лет, ранее судимые за аналогичные преступления. Двое других задержанных – несовершеннолетние 16 и 17 лет.

В результате расследований, проведённых полицией, было установлено, что члены группы причастны к совершению нескольких преступлений. Подозреваемые выбирали населённые пункты в пригороде Кишинёва или в центральной части страны наугад. Они приезжали туда ночью на арендованных автомобилях, взламывали окна и проникали в дома, откуда выносили деньги и ценные вещи.

В результате проведённых обысков полиция обнаружила у задержанных деньги и различные ценные вещи, которые были украдены. В настоящий момент лидеры группы задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.