По нескольким столичным адресам будет приостановлена подача воды

0

По нескольким адресам в столице во вторник, 21 января, будет прекращена подача воды. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00 в связи с выполнением АО “Apă-Canal Chișinău” ремонтных работ.

Как передаёт ipn.md, воды не будет на улицах Н. Тестемицану, 1-23, 2-18, в том числе в домах с дробью, К. Вырнав, 13 и В. Гуцу. Кроме того, подача будет приостановлена на улицах Н. Георгиу и И. Сорочану, 1-11, 2-8, в том числе в домах с дробью.

После завершения работ подача возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.