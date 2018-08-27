“По нему может пройти только одноногий дистрофик”: жители Рышкановки жалуются на “бестолковый” ремонт тротуара

Жители Рышкановки возмущены качеством ремонта тротуара, который ведёт в детский сад. Мало того, что он настолько узок, что по нему может пройтись только «одноногий дистрофик», так ещё прямо посередине него растёт дерево.

На «бестолковую работу, которую редко можно встретить», пожаловалась журналист Елена Левицкая-Пахомова на своей странице в Facebook. По её словам, по тротуару невозможно пройти человеку с крупными формами, а уж тем более невозможно забраться с коляской.

– Во-первых, пока с ней взберешься на высоченный бордюр, пройдет уйма времени. Ощущение, что все ремонтники дорог бездетные. Нигде в городе невозможно въехать передними колесами коляски на бордюр, не наклонив все средство передвижения, потому у молодых мам такие накачанные руки. Мы эти коляски фактически на себе таскаем. Посередине «тротуара» мне нужно вновь спускаться, чтобы объехать дерево, потом взбираться, – написала Елена.

Более того, тротуар, как видно на фотографиях, невероятно узкий. И если в летнее время по нему и можно пройтись, но вот зимой проезжающая мимо машина с легкостью заденет верхнюю одежду пешехода. Дальше – хуже: тротуар настолько сужается, что на нём едва умещается одна нога. У автора поста возникает несколько вопросов: зачем делать непригодный тротуар и на что были потрачены деньги горожан?

В комментариях к публикации ответил и муниципальный советник от фракции Партии социалистов Александр Одинцов. По его мнению, эта ситуация является классическим примером «заставь дурака Богу молиться». Он рассказал, что осенью прошлого года к нему обратились жители района с криком отчаяния в связи с этим проблемным участком, а также в связи с пробками. Сразу после этого мунсоветник организовал публичные слушания. В декабре совет единогласно одобрил 150 тысяч леев на проектирование пешей зоны, обеспечения безопасности школьников и запрета транзита авто. В январе Одинцов подготовил решение о проектировании всей зоны жилого квартала улиц Киев, Алеку Руссо и Димо, которое также было единогласно поддержано.

– Показатель работы примэрии – деньги одобрили… но… НЕ записали в бюджет. Это исправили уже в июле. Наконец-то, главное Управление архитектуры занялось проектом. Но претор (он, видимо, собирается идти по одномандатным округу на выборах) решил сам до проекта выполнить работы! Да, претура была отмечена в решении. И вот, когда будет готов проект, придётся СНОВА тратить бюджетные деньги на переустройство проездов и проходов, потому что то, что выполнила претура – это не решение проблемы, – отметил он.