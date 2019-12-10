По некоторым адресам в столице проходят обыски

По некоторым адресам в столице проходят обыски

Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят сегодня действия по нескольким адресам в столице в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции. Об этом сообщила корреспонденту МОЛДПРЕС пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По ее словам, в деле фигурируют чиновники столичной примарии, представители Агентства публичных услуг и сотрудники частной компании. Они подозреваются в вымогательстве денег от физических и юридических лиц для решения некоторых проблем, находящихся в компетенции местного публичного управления.

Стоит напомнить, что мэр столицы Ион Чебан отметил ранее, что сотрудники правоохранительных органов должны выполнять свою работу, а работники мэрии – трудиться честно и корректно.

 

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