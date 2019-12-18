По некоторым адресам на Ботанике в течение дня не будет отопления и горячей воды

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Поставщик услуги объявил о плановых отключениях тепла и горячей воды в секторе Ботаника. Перерывы запланированы сегодня, в период с 09:00 до 22:00.

В связи с выполнением ремонтных работ на повреждённом тепловом участке без тепла останутся жильцы следующих домов:

бул. Дечебал, 64, 68/1, 68/2, 70, 82, 82/1, 82/2, 84;

ул. Трандафирилор, 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/4, 15, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/3, 39;

ул. Н. Зелинского, 20, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33, 33/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35, 36/2, 36/3, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 40/2, 41/1, 42, 44;

бул. Дачия, 1, ½, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 6, 7/2, 10.11 / 2, 11/3, 12, 12/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 22, 22/2, 22/3, 24, 26, 28, 30/1, 30/2;

ул. Христо Ботева, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/3, 8, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2 15/2, 17, 19/2, 19/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 19/1, 21, 23;

ул. Теилор, 4/2, 5, 6, 6/1, 6/3, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11;

бул. Траян, 1/1, 5/2, 7/2, 9, 11, 13/1, 13/2, 16/2, 20;

ул. Индепенденцей, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6/3, 7, 7/2, 9/1, 9/2, 9 / 3, 9/4, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 18/1;

бул. Куза-Водэ, 16/1, 16/2, 18/1, 20, 21/4, 22, 24.

Без отопления останутся жители следующих домов:

бул. Дечебал, 99;

ул. Гренобля, 193, 199;

бул. Дачия, 4, 5, 5/2, 8, 9/1, 11, 18, 20;

бул. Траян, 2, 4, 5, 7/1, 12/2, 12/3, 14/4;

ул. Индепенденцей, 5/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 16;

ул. Хр. Ботева, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/2, 7/3, 25, 27, 29;

ул. Ион Водэ Витязул, 7, 11, 13, 15.

Не будет горячей воды по следующим адресам:

бул. Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20;

ул. Индепенденцей, 12/2.