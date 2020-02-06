По некоторым адресам на Ботанике не будет воды

По некоторым адресам на Ботанике не будет воды

На нескольких улицах в столичном секторе Ботаника в пятницу будет приостановлена подача воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Как сообщает ipn.md, водоснабжение будет приостановлено на улицах Четатя Килия, 47-71, 77-91, Ашхабад, 100-125, Кэушень, Плаюлуй, Пандурилор, Чоричешть и в доме №376 по шоссе Мунчешть. По завершении работ поставщиком водоснабжение возобновится.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66, 022-85-77-77.

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