По меньшей мере 14 молдавских пассажиров в прошлом году получили компенсации за некачественные услуги авиакомпаний

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По меньшей мере девять пассажиров в прошлом году получили компенсации за длительные задержки рейсов, а два пассажира – за отменённые рейсы. Ещё три пассажира получили компенсацию за случаи, когда им было отказано в посадке. Такие данные приводит Орган гражданской авиации (ОГА), обработавший 73 жалобы и предоставивший пассажирам консультации относительно тех действий, которые им следует предпринять.

Запрашиваемые пассажирами в качестве компенсаций суммы варьируют от 250 евро (около 4900 леев) до 51 тысячи леев, а компаниями, на которые поступили жалобы, являются Air Moldova, Fly One, Wizz Air, Tarom, Ukranian Airlines и S7, пишет ipn.md. При этом Орган гражданской авиации отмечает, что пассажиры не обязаны информировать учреждение о том, каковы результаты запросов о компенсации, поэтому ОГА не располагает полной информацией о количестве пассажиров, получивших компенсации, а также о тех суммах, которые были им присуждены.

Полномочия в сфере защиты потребителей в воздушном транспорте были переданы ОГА в конце 2017 года. Если пассажиры считают, что, их предусмотренные законодательством права были нарушены, то им рекомендуется заполнить форму, скачав её с сайта ОГА , и отправить её авиакомпании. В случае отсутствия удовлетворительного ответа можно подать жалобу в Орган гражданской авиации.