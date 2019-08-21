По маршруту предков

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Владимир Магла – о родовой памяти, походе и своём предназначении

Человек не может жить без памяти о своих предках, как дерево без корней. В этом лишний раз убедил поступок молодого кишинёвского предпринимателя Владимира МаглА, уроженца маленького болгарского села с большой историей. прадеды сельчан в XIX веке, спасаясь от насилия и грабежей османских янычар, переселились из Болгарии на бессарабские земли.

Идея похода по следам предков давно витала в воздухе. Владимир оказался именно тем, кто с друзьями без какого-либо пиара это сделал.

Докопаться до корня… рода

– Владимир, о переселении своих прадедов на бессарабские земли болгары и гагаузы знают с детства. Но никому не приходило в голову пройти этим маршрутом снова. Что подтолкнуло вас на этот шаг?

– В нашем селе Троица Леовского района стоит памятник с именами его основателей. Среди них – мой прапрадед Йосиф Мъгла. Я давно хотел узнать, откуда он прибыл. Копался в исторических справках, изучал старые карты. Выяснилось, что Троицу основали болгары из села Чумлек Аккерманского уезда (ныне это Виноградовка Тарутинского района). А их село (теперь украинское) заложили переселенцы из Ботево Ямболской области в Болгарии. Выяснив всё это, я захотел увидеть место, где появился корень моего рода. Решил пойти пешком, чтобы хоть немного почувствовать трудность того перехода двухсотлетней давности…

– Кто отправился с вами?

– Мой товарищ детства Александр Романеско сразу согласился принять участие в экспедиции. Я написал пост в соцсетях, приглашая тех, кому это важно – отправиться вместе с нами в пеший поход по следам предков. Журналист Олег Косых (основатель фонда «Български дух») сделал перепост на своей странице и тоже дал согласие к нам присоединиться. В команду записалась секретарь болгарской общины РМ Нина Топалова, доктор Сергей Войняк и ещё один участник, скромно умолчавший свои регалии, Д. Бучков с сыном.

В Болгарии нас часто спрашивали, какую партию или общественную организацию мы представляем. И очень удивлялись, когда узнавали, что мы – не политики, не общественники, а просто группа энтузиастов, которые захотели увидеть места, откуда пришли наши предки, и отдать им своим походом дань памяти.

Страховой пояс

– Как вы организовали путешествие?

– Старту предшествовала уйма разных договорённостей. Ещё наша команда из семи участников зарегистрировалась в главном управлении национальной полиции Республики Болгарии. По всему пути следования сотрудники дорожной службы и правопорядка знали о нашем передвижении. Для безопасности поверх маек на нас красовались неоново-жёлтые жилеты. Само собой разумеется, каждый имел страховой полис…

– Откуда стартовали?

– Из села Ботево. 200 лет назад жители поселения (тогда оно звалось Чюмлеккьой) помогали русским во время русско-турецкой кампании. После ухода русской армии, опасаясь расправы башибузуков, население поднялось и ушло в бессарабские земли, основав в Аккерманском уезде болгарскую колонию.

…В семь утра мы приготовились выйти из Ботево. Накануне по просьбе примара села Троица Леовского района я заключил договор о сотрудничестве с главой Ботево Ямболской области. Теперь эти сёла – побратимы. Проводить нас собралось полсела. Ребята рассказали о себе и о цели нашей экспедиции. Сельчанам очень понравилась наша речь. Оказалось, что мы говорим на староболгарском языке, на котором общались их бабушки и дедушки, и для них он звучит как музыка. Желая подбодрить нас, ботевцы дали небольшой концерт…

Ни тени, ни сомнений

– Сколько километров вы прошли?

– Наши предки из Болгарии в Бессарабию двигались через Румынию, их путь составлял более пятисот километров. Но в Румынии нам никто не гарантировал безопасность, поэтому мы исключили соседнюю страну из своего маршрута. Он был короче – всего 400 километров.

В первый день протопали 40 километров, во второй – 35. А потом шли не более 25 километров в день. Через сутки на ногах появились мозоли и поход превратился в настоящую пытку. Пришлось открыть аптечку и каждое утро перед стартом выпивать обезболивающие таблетки, чтобы можно было идти дальше. Сильно изнуряла жара. Тридцать шесть градусов в тени и ни малейшего ветерка, а ты идёшь по этому солнцепёку. В Болгарии часто встречаются узкие дороги без обочины, где крайняя линия разметки закрыта кустами. Если на трассе возникал трафик, чтобы пропустить поток машин, приходилось сворачивать в сторону.

На середине пути, после Габрово, ребята вернулись домой (не каждый смог отпроситься на работе, чтобы отсутствовать почти две недели). Дальше пошли Саша Романеско и я.

Болгары Молдовы и Болгарии тянутся друг к другу, интересуются прошлым и настоящим друг друга – обычаями, языком, культурой. Но не хватает людей, которые соединяли бы эти интересы, наводили бы мосты между простыми людьми.

На устах у всех болгар

– Ваш поход – не что иное, как народная дипломатия в действии, не так ли?

– Вы правы! По пути всего маршрута нас встречали местные жители – кормили, предоставляли ночлег. Всё это стало возможным благодаря Нине Топаловой. Эта единственная женщина из нашей команды не только прошла часть пути, но и стала ангелом-хранителем нашего путешествия. Имея уйму друзей и знакомых в Болгарии, она договаривалась с ними, а те, что называется, передавали нас из рук в руки, от сердца к сердцу.

Мы убедились, что у болгар есть большой интерес к жизни их соотечественников в Молдове. Нас встречали представители властей разного уровня. В Ботево, несмотря на ранний час, специально приехал проводить нас управитель (губернатор) Ямболской области. Молодые ребята из пророссийской болгарской партии «Възраждане» («Возрождение») прошли с нами в знак солидарности часть пути, помогали в дороге едой и водой. Управитель Русенской области наградил Александра Романеско и меня почётным знаком за шаги по сближению болгар со своей исторической родиной…

Благодаря широкому освещению нашего перехода в болгарских СМИ нас всюду узнавали. Водители сигналили, махали, поднятым вверх большим пальцем показывали, что мы – молодцы. В одном населённом пункте мы решили купить мороженое. Продавщица заулыбалась нам, как родным, и захотела с нами сфотографироваться. Возле Велико-Тырнова нас остановил парень и стал уговаривать завернуть к нему в гости. В городе Шипка нас пригласили переночевать две бабушки. Покормили, показали свой дом – настоящий музей болгарской культуры.

Мосты по сближению

– Моя мама работает в Италии. По моей странице в соцсетях она отслеживала наше передвижение и трижды в день мне звонила. В один вечер её звонок застал нас в селе Ганчовци Габровской области. В тот день в селе отмечали традиционный праздник ракии. Сельчане накрыли для нас стол, и началась неспешная беседа… Я включил в телефоне громкую связь, и моя мама минут двадцать общалась с местными женщинами, расспрашивая их, а они её об обычаях и традициях в своих сёлах.

Болгары Молдовы и Болгарии тянутся друг к другу, интересуются прошлым и настоящим друг друга – обычаями, языком, культурой. Но не хватает людей, которые соединяли бы эти интересы, наводили бы мосты между простыми людьми.

– Что нового вы узнали о своих предках, пройдя их путь?

– Чтобы спасти своих детей, они покинули родную землю и отправились в другие края. До Бессарабии болгары добирались шесть месяцев. Переправляясь через Дунай, много людей утонуло. Мечтаю на холме возле Троицы, которая является одним из самых северных населённых пунктов среди болгарских сёл Молдовы, установить большой поклонный крест в память о тех, кто совершил этот большой переход из Болгарии на бессарабские земли, и о тех, кто не дошёл…

– А что нового открыли о себе?

– Если сильно захотеть, всё можно сделать. На будущий год хочу организовать автобусную поездку для болгар-пенсионеров из разных сёл Молдовы, которые мечтают увидеть свою историческую родину, но не могут себе позволить такую поездку. С болгарской стороны обещали помощь в размещении, ну а с нашей – оформление документов, транспорт, питание. Как вы понимаете, для этого нужны финансы. Будем искать…

А ещё я иногда думаю: может, поход – это то, что я должен был сделать? Может, это моё предназначение – наводить мосты по сближению простых бессарабских болгар и их соотечественников на исторической родине?

ДОСЬЕ

Владимир Магла родился в селе Троица Леовского района, живёт в Кишинёве, ему 42 года. Окончил факультет географии и биологии Тираспольского госуниверситета. Работает генеральным менеджером в частной фирме. Женат. Воспитывает 13-летнюю дочь.

Татьяна СОЛОВЬЁВА