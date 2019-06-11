По каким столичным адресам во вторник ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 11 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин, 64 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 5/4, 9, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.