По каким столичным адресам в четверг ожидаются отключения света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 27 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Г иочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 174, Сф. Винерь 51, 63-87, 74-114, пер. Сф. Винерь 104A – частично с 10:00 до 17:00 (1 час);

ул. А. Пушкин 30, 44, 44/1, 44V, Александру чел Бун 49, 51, 62, 62A, 98, Бельцы 2/1, Колумна 113, О. Гога 25, 26, Штефан чел Маре 136 – с 09:00 до 18:00;

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19: 00;

ул. Г. Асаки 25, 27, 27/3, 27J, 27V, 32/2, 48/1, 48/2 – частично с 11:00 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Л. Ребряну 20A, 20/1A, 20/2, Узинелор 12-14, 27-79 – с 09:00 до 11:00;

ул. И. Виеру 12 – с 13:00 до 17:00;

ул. Мирча чел Бэтрын 20/2, 20/6, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/6, 26/1, 26/5, Н. М. Спэтару 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/10A, 11/11 – с 09:00 до 16:00;

ул. Мирча чел Бэтрын 28/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Узинелор 100/1, Варница 16, 16/1, 18, 20/1, 22 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.