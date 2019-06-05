По каким адресам в столице ожидаются отключения света в среду

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 5 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Барьера Скулень 30, 36, 38, пер. Барьера Скулень 7, 20-48, 9999, 43, Басарабилор 37, Калараш 78, Милано 5-19, 58-68, Торино 1-29, 2-12 – с 09:00 до 17:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999 – с 09:15 до 19:00.

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Шт. Няга 31-41, 32-34, Чобану 1-23, 2-22 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хашдеу 73, 75, 104, 106, 110, Кагул 9-39, 16-26, Галбена 1-3, 2-8, Г. Уреке 58-70, 67-73, Шипотелор 2, Сырбяскэ 5, 7A, Р. Цирильсон 2, 3, 17, 19, 21, А. Влахуца 1-21, 10-38 – с 09:30 до 17:00.

ул. Арборилор 21 – с 09:35 до 16:35.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 50/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Соколень 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, ул. Каля Орхеюлуй 94, 112, 125, 9002 – с 09:25 до 17:25.

ул. Соколень 15, 17 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.