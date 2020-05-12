По каким адресам в столице не будет света во вторник

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Поставщик сообщает, что во вторник, 12 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 99/2, пер. 2 Львов 5, Сармизеджетуса 30, Траян 4A – с 09:20 до 16:50.

Сектор Буюканы:

ул. Б. Лэутару 18-20, 36, 21-41, И. Раду 22, П. Чайковский 7, 10A, Примэверий 31-35, 36-48, Ш. Няга 21A, Белинского 12-22, 32, 9999 – с 09:00 до 18:00.

ул. Алба-Юлия 196/1, 196/3, Л. Деляну 1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Алба-Юлия 196/1, 196 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1-47, 4-40, Тырговиште 1-25, 6-46, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 13-19, 22-38, Брынковяну 24, 24B, 29A, 33A, 35, Теодорович 17, Хотин 1, 6-18, Путней 10, 49-63, 50-66, 9990, Теодорой 2-16, 32, 13-33, Тимишоара 1-15, 2-16 – с 09:15 до 17:00.

ул. Албишоара 999, К. Орхеюлуй 19, Кантонулуй 2-10, 20-24, 35-49, 54-72, Конструкторилор 37, М. Витязул 20, Петрикань 2, 17, 20, 23, 26-58, 70-72, 84-86, 999, пер. 2 Петрикань 1-5, 6-8, пер. Петрикань 15A, 82-84, Поштей 58-78, 92, пер. Поштей 1-9, 8-22 – с 18:00 до 21:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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