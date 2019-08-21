По каким адресам в столице и пригородах в четверг не будет воды

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АО „Apă-Canal Chişinău” сообщает, что в связи с выполнением запланированных работ, на нескольких улицах города Сынджера будет приостановлено водоснабжение в четверг, 22 августа. Речь идёт об улицах Фынтына Скитулуй, Шляхул Пухойлуй и А. Матеевич, а также о селе Ревака. Отключения запланированы с 09.00 до 15.00. Между 09.15 и 17.00 может быть прекращена подача воды в пригородах Тохатин, Колоница и Келтуиторь.

Как передаёт ipn.md, также в четверг, с 09.00 до 21.00, подача воды будет прервана по столичным улицам Д. Рышкану, 1-7, 2-14, в том числе с дробью, Аэродромная, 7-23, 4-22, в том числе с дробью, Флорика Ница и на проспекте Ренаштерий Национале, 14-20, в том числе с дробью. Отключения связаны с работами по восстановлению водопроводных сетей.

В то же время, до 6 сентября, с 09.00 до 20.00, будет периодически отключаться вода по столичным улицам Алба-Юлия, 184, в том числе с дробью, О. Гибу, 2-4, в том числе в домах с дробью, и Н. Костин, 59-61, в том числе в домах с дробью. Отключения происходят в связи с работами по реабилитации водопроводных сетей.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.