По каким адресам ожидаются отключения света в среду

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 29 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы, проживающие по адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Трандафирилор – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 8, 10, 10/1, пер. Калараш 14/2, И. Прункул 24, Месаджер 8, 19 – с 09:15 до 17:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Л. Деляну 5Z – с 10:00 до 13:00.

ул. Н. Костин 44/1 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Асаки 23A, 25/3, 25B – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын 7, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/3, 20/4, М.-Спэтару 9/1, 9/2, 11/10, 11/11 – с 09:00 до 13:00.

ул. Валя Быкулуй 32 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.