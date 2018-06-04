По качеству дорог Молдова на 128 месте среди 137 стран (DOC)

Такие данные содержатся в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global competitiveness Index 2017–2018), опубликованном на сайте Всемирного экономического форума (World economic forum).

Так, по 7-балльной шкале дороги нашей страны были оценены всего лишь на 2.5 балла. Соседями Молдовы в этом позорном для нашей страны являются сплошь африканские страны, причем многие из них ненамного опережают ее. Ниже Молдовы на два пункта оказалась Украина, Румыния же – на 8 пунктов выше. Россия обогнала Зимбабве и Казахстан и заняла 114-е место в рейтинге.

Десятку стран с лучшими в мире дорогами возглавили Объединенные Арабские Эмираты, за ними следуют Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Десятое место заняли США. Самые же плохие дороги – на Гаити, в Конго и Мавритании.

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