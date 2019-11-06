По итогам местных выборов избран первый в стране председатель района – социалист

По итогам местных выборов избран первый в стране председатель района – социалист

Вчера, 5 ноября, по итогам всеобщих местных выборов, избран первый в стране председатель района. Главой Дондюшанского района стал представитель Партии социалистов Валентин Чеботарь.

Отметим, что до сих пор Валентин Чеботарь в течение четырех с половиной сроков был примаром коммуны Тырново Дондюшанского района.

В выборах 20 октября он участвовал в качестве кандидата ПСРМ на должность районного советника, а также кандидата ПСРМ на должность примара коммуны Тырново. Жители коммуны проголосовали за него в первом туре с оглушительным результатом 90,88%.

Партия социалистов получила в районном совете Дондюшан 53,68%, или 16 из 27 мандатов.

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