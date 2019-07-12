По инициативе советника ПСРМ в примэрии Кишинева обсудили сотрудничество с Россией на благо молдавской столицы

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Вчера, 11 июля, в примэрии муниципия Кишинёв состоялась встреча и.о. генерального примара Кишинёва Адриана Талмача, начальника Главного управления образования Родики Гуцу и муниципального советника от фракции Партии социалистов РМ Александра Одинцова с советником-посланником Посольства РФ Романом Романовым и директором Российского центра науки и культуры Михаилом Давыдовым.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Александр Одинцов. Он отметил, что стороны обсудили приглашение российской стороны участвовать в четвёртой Международной олимпиаде по физике, химии, математике и информатике – 8 молдавских учеников примут участие в этом мероприятии с 1 по 6 сентября 2019 года в Москве.

Стоит отметить, что в Москве 1-6 сентября также состоится Международная конференция управляющих в системе образования, в которой примут участие ряд директоров школ из муниципия Кишинева.

По инициативе советника Александра Одинцова стороны обсудили также вопросы сотрудничества в градостроительстве, поставки специальной техники для служб муниципия Кишинёв и благоустройства некоторых памятников и территорий, связанных с русской культурой.