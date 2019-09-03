По инициативе социалистов второй год подряд 8 тысяч детей в Кишиневе получают материальную помощь к новому учебному году

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По инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете второй год подряд 8 тысяч детей из социально-уязвимых семей в столице получают единоразовую материальную помощь в размере 700 леев для подготовки к новому учебному году. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель парламента, потенциальный кандидат на пост генпримара от ПСРМ Ион Чебан

Он напомнил, что после того, как в прошлом году бывшее правительство ликвидировало Кишиневский муниципальный фонд социальной поддержки населения, именно фракция социалистов настояла на том, чтобы эти деньги достались тем, кто больше всего нуждается в помощи. Такое решение при поддержке Мунсовета тогда было принято.

С начала августа уже 6300 детей получили помощь в размере 700 леев. Те, кто не успел это сделать, могут получить деньги в любом почтовом отделении Кишинева, отметил Чебан.

– Мои коллеги-социалисты из Мунсовета настояли на продлении срока подачи заявок на эту помощь. Существует резерв для 1700 детей, и я прошу всех родителей, у которых есть дети школьного возраста (до 18 лет), пойти в учреждения, где они учатся, и подать соответствующую заявку. К 10-му сентября списки будут обновлены и отправлены в Главное управление социальной помощи и здравоохранения для выплаты 700 леев в сентябре, – пояснил он.

Чебан добавил, что бенефициарами единовременной материальной помощи могут стать семьи без доходов или с низкими доходами в соответствии с прожиточным минимумом, а именно: семьи с 3-мя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи, где один из родителей – с ограниченными возможностями, семьи со статусом опекуна / попечителя (без родителей, лишенные родительских прав, безработные).

– Я знаю, что всего этого недостаточно, поэтому программа поддержки многодетных и социально-уязвимых семей будет продолжена, а помощь увеличена, – подытожил социалист.