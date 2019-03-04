По инициативе социалистов во дворах Кишинева появятся беседки

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В течение следующих дней должны быть закончены работы по установке 20 беседок в Кишиневе по программе фракции Партии социалистов, касающейся благоустройства столичных дворов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции Ион Чебан

– Из-за избирательной кампании немного прервали общение о деятельности фракции. С этой недели возобновим по всем направлениям от юридических вопросов до социальных, от инфраструктуры до проектов ЖКХ, – сообщил он.

Стоит отметить, что ранее по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева были благоустроены сотни столичных дворов. В них были установлены новые детские и спортивные площадки и скамейки, восстановлено уличное освещение и дорожное покрытие.