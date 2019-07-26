По инициативе социалистов вместо очередного магазина на Телецентре появится благоустроенный сквер (ВИДЕО)

По инициативе социалистов вместо очередного магазина на Телецентре появится благоустроенный сквер (ВИДЕО)

Накануне муниципальные советники ПСРМ и депутат Партии социалистов Адриан Лебединский встретились с жителями Телецентра на территории сквера между домами 2/2 и 2/3 по улице Леха Качиньского названной в честь бывшего президента Польши. Ранее социалисты обещали этим кишиневцам разрешить скандал с попыткой строительства торгового центра в 4 этажа на месте бывшего пункта стеклотары.

– Была длительная процедура судов. В итоге, на заседании Муниципального совета был поддержан проект решения под моим авторством о формировании публичного назначения сквера имени Леха Качиньского с регистрацией в кадастре, – сообщил на своей странице в соцсети вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов

По его словам, следующий шаг – выделение бюджетных денег на благоустройство сквера с ночным освещением и красивой пешеходной улицей. В данной связи советники надеются и на финансовую помощь посольства Польши.

 

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