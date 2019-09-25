По инициативе социалистов в течение года в столице было восстановлено 10 спортплощадок (ФОТО)

0

В течение 2019 года на территории столицы было восстановлено 10 многофункциональных спортивных площадок: по три площадки в секторах Ботаника и Рышкановка, две – на Чеканах и по одной в секторах Буюканы и Центр. На эти цели было выделено 7,5 млн леев.

По данным пресс-службы примэрии муниципия Кишинёв, в работы по восстановлению было включено: оформление искусственного газона, установка забора из досок и металлической сетки и футбольных ворот. Кроме этого, на площадках были установлены ворота для мини-футбола, корзины для баскетбола и волейбольная сетка. На площадках также было проведено освещение, чтобы спортсмены могли играть в тёмное время суток, а за площадками установлены трибуны. Для того, чтобы защитить площадки от вандализма, вокруг них будут установлены камеры видеонаблюдения.

Спортплощадки находятся по следующим адресам: ул. Академией 9/1, Мирча чел Бэтрын 58, Мирча чел Бэтрын 22/1, ул. Мирон Костин 10, бул. Куза Водэ 45/2, Матей Басараб 9/1, ул. Салкымилор 22/1, ул. Алба Юлия 206, бул. Г. Виеру 26 (в процессе установки), ул. Четатя Албэ 5 (в процессе установки).

Согласно информации, представленной Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства, в городе расположены 88 спортивных площадок, и в зависимости от финансирования муниципалитет может восстанавливать по 10 спортплощадок в год. В 2018 году были инициированы работы по восстановлению 5 спортплощадок, которые завершились в этом году. В текущую программу было включено ещё 5 площадок, на восстановление которых потребуется 3,726 млн леев.