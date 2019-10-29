По инициативе социалистов в примэрии Кишинева установили лифт для людей с ограниченными возможностями

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В примэрии Кишинева во вторник запустили лифт для людей с ограниченными возможностями, работы по установке которого велись на протяжении 11 месяцев. Проект был осуществлен при поддержке фракции Партии социалистов.

Неделю лифт будет работать в тестовом режиме. За его работой будет следить Государственная инспекция по техническому надзору.

Вход в примэрию для людей с ограниченными возможностями будет с улицы Влайку Пыркэлаб и с внутреннего двора примэрии. Лифт шире, чем обычные. Таким образом, в нем смогут ехать и люди с ограниченными возможностями, и их сопровождающие.

Стоит отметить, что по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, ранее в ряде медучреждений столицы также были установлены лифты для людей с ограниченными возможностями.