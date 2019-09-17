По инициативе социалистов в парке “Дендрарий” откроется новый вход (ФОТО)

0

В парке “Дендрарий” в столичном секторе Буюканы будет обустроен новый вход для посетителей. Новые ворота в зону отдыха будут установлены до конца текущего года на пересечении улиц В. Лупу и К. Стере. Стоит отметить, что данная инициатива принадлежит фракции Партии социалистов в МСК.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, работы по обустройству входа уже ведутся, они предусматривают прокладку мостовой у входа с лестницей для посетителей. Стоимость проекта составляет 1,2 млн леев – сумма, предусмотренная в муниципальном бюджете. Стоит отметить, что ворота и дополнительные конструкции будут сооружены на основе государственно-частного партнёрства.

По словам директора парка Иона Узуна, обустройство нового входа в парк облегчит доступ граждан к зоне отдых и привлечёт больше посетителей. В этом случае руководство парка сможет сохранить прежний тариф на входной билет и продлить программу посещений до 24.00.

Кроме этого, до конца текущего года на территории парка будет организована выставка «Розарий 2» (3 000 роз), а также будут завершены строительные работы в зоне «Grădinii Eternității», где будут установлены три фонтана. Стоит отметить, что общая площадь парка составляет 78 га.