По инициативе социалистов в Кишиневе появятся 140 ассистентов

На днях Муниципальным советом Кишинева был одобрен проект об учреждении 140 единиц ассистентов. Инициатива принадлежала фракции ПСРМ в МСК.

В частности, как отметил на своей странице в соцсети глава фракции Ион Чебан, речь идет о 90 персональных ассистентах, которые дадут право на оформления на работу матерей с детьми с ограниченными возможностями, и 50 социальных ассистентах, которые будут наблюдать беспризорников, детей из неблагополучных семей, детей-сирот, детей под опекой и так далее.

– Напомним, что за два года программа, предложенная социалистами, позволила создать совокупно 900 новых рабочих единиц персональных ассистентов, что покрывает основные нужды в этом направлении. Конечно, хотелось бы увеличить зарплату ассистентов, однако здесь мы ограничены бюджетом. Будем работать в этом и других направлениях социальной политики на благо кишиневцев, – подчеркнул социалист.