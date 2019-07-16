По инициативе социалистов в Кишиневе будет полностью отремонтирован еще один двор (ФОТО)

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По программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, предложенной в 2017 году, в Кишиневе проводится внутридворовой ремонт. На сегодняшний день работы ведутся на улице Ион и Дойна Алдя Теодорович, между 10 и 18 домами.

– По нашей инициативе, в данном микрорайоне были установлены детская и спортивная площадки, а также отремонтированы существующие. Проводится капитальный ремонт дорог. Если будет необходимость, проведем и ремонт фасада домов. В этом дворе ремонт не проводился 20-25 лет, – рассказал глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару.

Он отметил и необходимость ремонта стадиона, расположенного во дворе.

– Будем стараться внести на рассмотрение Муниципального совета проект по полному финансированию реставрации стадиона, – сказал глава фракции.

Кроме этого, Кожокару отметил, что в течение нескольких дней завершится ремонт улицы Евгения Кока на Буюканах. Социалист напомнил, что ранее здесь проводился частичный ремонт, но результат оставлял желать лучшего.

Стоит также отметить, что до конца этого года на Буюканах будет отремонтировано 10 многоэтажных жилых домов. На эти цели из муниципального бюджета выделено 10 млн. леев. Кроме этого, в течение нынешнего года пройдет ремонт жилых домов в 80 дворах по всей столице. На эти цели в бюджете предусмотрено 20 млн. леев. Также, по инициативе социалистов, во дворах устанавливаются скамейки, освещение, детские и спортивные площадки.