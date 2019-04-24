По инициативе социалистов в Кишинева до конца года установят 700 новых скамеек

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До конца текущего года в Кишиневе появятся 700 новых скамеек. Их установка начнется в муниципии уже на этой неделе.

Проект осуществляется по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева и является продолжением целевой программы ПСРМ по благоустройству дворов в Кишиневе. На эти цели из бюджета выделено 2,5 миллиона леев.

Стоит отметить, что в прошлом году по инициативе социалистов в Кишиневе появилось 600 новых скамеек. Кроме того, в рамках программы ПСРМ в муниципии активно устанавливаются детские и спортивные площадки, беседки, восстанавливается освещение и дорожное покрытие во дворах города.