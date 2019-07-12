По инициативе социалистов решен важный вопрос, касающийся молдавских транспортников (ВИДЕО)

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Важная новость для молдавских транспортников! 90-дневное ограничение пребывания на территории Украины для пассажирских и грузовых перевозчиков из Молдовы было отменено. Соответствующее решение было принято вчера, по результатам встречи Майи Санду и Владимира Зеленского, после того, как с соответствующей просьбой от имени Союза транспортников в адрес главы кабинета министров обратился депутат ПСРМ Александр Жолнач.

По словам Жолнача, данная ситуация длилась более чем 2 с половиной года. Перевозчики из Молдовы не могли находиться на территории Украины дольше, чем 90 дней в течение полугода, а еще 90 дней они не могли заезжать в соседнюю страну. Это создавало серьезные препятствия для работы транспортников, однако теперь проблема, наконец, решена и ограничение пребывания снято. В данной связи Жолнач попросил главу кабмина лично удостовериться в том, что это решение будет исполнено.

– Проблема была очень серьезная, она длится уже 2,5 года. Водители автобусов, грузовиков и так далее, имели право находиться на территории Украины 90 дней, а еще 90 дней – они не имели права въезжать. У огромного количества водителей есть запрет на въезд, пока не пройдут эти 90 дней. Мы просим Майю Санду проконтролировать, чтобы решение дошло до “низов”, до границы, чтобы это соглашение начало работать, потому что 8 раз ездили подписывали, рекламировали, но до исполнения так и не дошли, – сказал он.

В свою очередь депутат Партии социалистов Олег Липский, также неоднократно обращавшийся с просьбой оказать помощь в решении данной проблемы, поприветствовал тот факт, что ситуация, наконец, разрешилась в пользу молдавских перевозчиков.

– Мы очень рады, что это произошло, потому что это облегчит судьбу транспортников. Перемены начались и будут продолжаться, – сказал Липский.