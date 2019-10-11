По инициативе социалистов на Ботанике отремонтируют ещё одну спортивную площадку (ФОТО)

Реализация программы социалистов по благоустройству столичных дворов продолжается. Как отметил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, полным ходом идут работы по реконструкции дворовой спортивной площадки по адресу Четатя Албэ, 5.

– Это уже третий стадион на Ботанике, который будет реконструирован в этом году. В общей сложности, 2019 год подарит жителям Кишинёва десять аналогичных площадок, девять из которых уже готовы, – отметил Витнянский.