По инициативе социалистов на Ботанике отремонтируют ещё одну спортивную площадку (ФОТО)

По инициативе социалистов на Ботанике отремонтируют ещё одну спортивную площадку (ФОТО)

Реализация программы социалистов по благоустройству столичных дворов продолжается. Как отметил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, полным ходом идут работы по реконструкции дворовой спортивной площадки по адресу Четатя Албэ, 5.

– Это уже третий стадион на Ботанике, который будет реконструирован в этом году. В общей сложности, 2019 год подарит жителям Кишинёва десять аналогичных площадок, девять из которых уже готовы, – отметил Витнянский.

Завершить работы во возведению десятой площадки планируется в течение 10 дней.

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Комментарии (1)

  1. На этой площадке поместятся 2 с половиной игрока. Полная халтура. Просили же спилить 3 дерева, и размеры были бы приемлимыми. А так галочку поставили и только.

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