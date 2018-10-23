По инициативе социалистов Мунсовет Кишинева создаст специальную группу для решения проблем людей с ограниченными возможностями

По инициативе социалистов Мунсовет Кишинева создаст специальную группу для решения проблем людей с ограниченными возможностями

Рабочая группа, которая будет заниматься решением проблем людей с ограниченными возможностями, будет создана в рамках Муниципального совета Кишинева по инициативе фракции ПСРМ. Соответствующий проект был поддержан сегодня большинством голосов муниципальных советников. 

В группу будут включены представители организаций, которые хорошо знакомы с проблемами людей с ограниченными физическими возможностями, проживающими в муниципии Кишинев. Стоит отметить, что их число составляет около 40 тысяч человек.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкивается данная категория жителей муниципия – отсутствие рамп, лифтов, специально оборудованного транспорта и многие другие. Социалисты считают необходимым обустраивать город таким образом, чтобы в нем было комфортно всем, включая людей с ограниченными физическими возможностями, подчеркнул председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Инициатива фракции ПСРМ была поддержана 44 муниципальными советниками, присутствовавшими на заседании МСК.

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