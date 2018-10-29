По инициативе социалистов дорожное покрытие восстановят в еще одном дворе на Чеканах (ФОТО)

Предложенная фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева специальная программа “Благоустроенный двор” продолжает активно внедряться в Кишиневе.

В частности, в эти дни сотрудники предприятия “Exdrupo” восстанавливают дорожное покрытие во дворах по адресу Джинта Латинэ, 7 и 5/1. Эта дорога востребована большим количеством жильцов близлежащих домов.

– Снимки говорят сами за себя, насколько необходимы эти работы для жильцов. Работаем вместе с гражданами! С Богом! – написал на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Петр Бурдужа, который сегодня лично прибыл на место работ, чтобы проследить за их ходом.