По инициативе социалистов для жителей Яловен запускают новый троллейбусный маршрут

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Начиная с этой недели жители Яловен смогут добираться до Кишинёва на троллейбусе. Три автономных троллейбуса №36 начнут работу с 8 февраля. Такое решение было принято вчера Муниципальным советом Кишинёва по инициативе социалистов.



Также было заявлено, что количество единиц транспорта со временем будет увеличено. Это будет проделано на основе анализа пассажиропотока, пишет realitatea.md.

Стоит напомнить, что 4 февраля был запущен троллейбусный маршрут №35, связывающий Дурлешты и Кишинёв. Запуск нового маршрута состоялся также благодаря усилиям представителей Партии социалистов.