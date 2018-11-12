По инициативе социалистов 900 незрячих жителей Кишинева получат по 1000 леев по случаю Международного дня слепых

13 ноября отмечается Международный день слепых. По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева 900 незрячих жителей столицы получат по случаю этой даты по 1000 леев.

Об этом сегодня заявила муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан. По ее словам, списки получателей помощи составило ранее Общество слепых Молдовы. Получить помощь можно будет, начиная с завтрашнего дня, в любом почтовом отделении Кишинева, добавила она.

– Наша фракция всегда была, есть и остается рядом с самыми обездоленными категориями людей, – сказала она.

Чебан также напомнила, что в прошлом году была принята еще одна инициатива фракции ПСРМ в МСК – об установке звуковых светофоров и тактильных пешеходных переходов в столице, столь необходимых для незрячих людей. Мунсоветник ПСРМ выразила надежду на то, что соответствующие работы будут ускорены.