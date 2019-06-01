По инициативе ПСРМ в столице отремонтируют детские и спортивные площадки, а также крыши и подъезды многоэтажек

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Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при примэрии Кишинева рассмотрела на заседании многочисленные заявки граждан о ремонте детских и спортивных площадок, а также крыш и подъездов многоэтажных домов в столице.

По данным главы комиссии по вопросам ЖКХ, муниципального советника фракции ПСРМ Александра Комарова, люди просят отремонтировать детские площадки, которые были установлены в муниципии много лет назад. В то же время председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что “лишь в секторе Центр были выявлены 64 детские площадки, которые нуждаются в ремонте. Это те площадки, которые были установлены с 2007 года, и которые на протяжении всего периода не содержались и не ремонтировались. На эти цели предусмотрено 2,2 млн. леев”.

Также на комиссии рассмотрели вопрос о выделении 1.4 млн. леев на ремонт спортивных площадок по 15 адресам. По словам Кожокару, основная сумма, выделенная на ремонт спортплощадок, будет затрачена на реконструкцию спортивных стадионов.

Был рассмотрен и вопрос восстановления освещения во дворах, ремонта крыш в многоэтажных домах, а также ремонта подъездов и подъездных путей во дворах.

– В каждом секторе будут наши советники и члены партии, которые будут следить за ходом проводимых работ, чтобы не было халатности и не приходилось переделывать что-то, как это было в прошлые годы. Это не работа муниципальных советников, но, поскольку примэрия не выполняет свои обязанности, это будем делать мы, – сказал Кожокару.

В то же время муниципальный советник Виталий Мукан отметил, что на имя фракции пришло четыре письма с просьбой установить детские площадки по ряду адресов.

– У нас на этот год запланирована установка 60 детских площадок. Были отобраны адреса, проводились проверки. Мы не можем убрать из списка несколько адресов и заменить их на поступившие, – сказал советник.

Он отметил, что будет в адрес примэрии будет направлен запрос о поиске средств для установки детских площадок еще по 4 адресам.

– Мы не можем нарушать график работы из-за поступающих запросов. Поэтому попросим примэрию найти дополнительные средства на 4 детские площадки. В конце концов, это их работа, – пояснили социалисты.

В комиссии также отметили, что целевая программа фракции ПСРМ в Муниципальном совете по благоустройству дворов, установке детских и спортивных площадок, установке освещения и скамеек, оказалась необходимой и востребованной среди граждан. Стоит напомнить, что в нынешнем году запланирована установка 100 спортивных площадок и 60 детских.