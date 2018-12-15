По инициативе ПСРМ в кишинёвских дворах установлено уже 66 спортплощадок (ФОТО)

По инициативе ПСРМ в кишинёвских дворах установлено уже 66 спортплощадок (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан

66 внутридворовых спортивных площадок установлено в Кишинёве по программе спецназначения Партии социалистов. Работа продолжается, – отметил он.

Напомним, ранее также по инициативе ПСРМ только в этом году было установлено 100 новых детских площадок. Также продолжаются работы по установке новых скамеек, восстановлению уличного освещения и дорожного покрытия.

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