По инициативе ПСРМ в Кишиневе установят памятник Юрию Гагарину

По инициативе ПСРМ в Кишиневе установят памятник Юрию Гагарину

Вчера был единогласно поддержан совместный проект советника ПСРМ Никиты Цуркана и Российского центра науки и культуры по установке в Кишиневе памятника первому космонавту Юрию Гагарину.

Как сообщил на своей странице в соцсети Цуркан, монумент будет установлен в центре столицы, прямо в сквере на бульваре, носящем имя космонавта. Средства на разработку проекта и воздвижение памятника будут выделены Российским центром науки и культуры в Молдове.

– Смею напомнить, что в более чем 15 государствах мира есть памятники, посвященные первому полету человека в космос, – отметил Цуркан. 

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