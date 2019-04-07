По инициативе ПСРМ в Кишиневе третью неделю подряд проходят массовые субботники (ФОТО)

По инициативе ПСРМ в Кишиневе третью неделю подряд проходят массовые субботники (ФОТО)

Накануне социалисты продолжили весенние работы по благоустройству территории в Кишиневе. С инициативой о проведении сразу нескольких субботников в течение марта-апреля Партия социалистов выступила три недели назад.

Как отметила на своей странице в соцсети председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, речь идет об акциях, которые объединяют всех желающих жителей столицы принять участие в благоустройстве своих дворов, парков и зеленых зон, детских и спортивных площадок. Депутаты, муниципальные советники, активисты ПСРМ и “Молодой гвардии”, вместе с жителями муниципия, убирали мусор, красили скамейки, сажали деревья и цветы. Взрослым активно помогали и дети.

– Браво, социалисты! Мы должны заботиться о нашем городе! – отметила лидер ПСРМ. 

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