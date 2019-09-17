По инициативе ПСРМ в Кишиневе принят новый Регламент по бездомным и домашним животным

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В Кишиневе принят новый Регламент по бездомным и домашним животным, а также Регламент по отлову, транспортировке, учету и заботе о бездомных собаках и кошках. С инициативой выступила фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

Принятые регламенты обяжут владельцев животных содержать питомцев в соответствующих условиях. Также предусмотрены ряд пунктов относительно бездомных животных.

Муниципальный советник фракции ПСРМ Никита Цуркан отметил во время заседания, что до недавнего времени отлов и животных происходил на основе регламента, принятого Мунсоветом в 2001 году.

⁃ В 2017 году была попытка принять новый регламент, но не получилось – всегда находилась недовольная сторона. Что касается нового проекта регламента, то он не идеален, но продуман и хорошо прописан для внесения, в случае чего, поправок, – отметил Цуркан.

Социалист добавил, что на сегодняшний день нет никакого контроля, учета, нет цифр и любых других данных об исчезновении животных. По его словам, Центр стерилизации обязан предоставлять прозрачную информацию и должен вести строгий учет поступления собак, а также, сколько их было стерилизовано.

Цуркан также напомнил о необходимости открытия в Кишиневе приюта для бездомных животных.

⁃ Сейчас прорабатываются несколько вариантов. Самый реальный из них – это бывшее здание МВД в районе улицы Заводская, в котором был питомник для собак. Здание требует вложений, но это адекватная сумма, которую способен потянуть муниципий. Также необходимо вернуть Ветеринарную службу при муниципии, которая была раньше, – сказал советник ПСРМ.

Во время обсуждений советники отметили необходимость в будущем внесения определенных поправок в регламенты.