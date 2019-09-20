По инициативе ПСРМ учащиеся общеобразовательных школ будут получать учебники бесплатно

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Учащиеся общеобразовательных учреждений смогут бесплатно получать учебники. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом в первом чтении.

Инициатива принадлежит группе депутатов от ПСРМ и призвана привести законодательство Республики Молдова в соответствие с международными нормами.

Согласно действующему законодательству, только учащиеся начальных классов получают учебники бесплатно, а учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения

Согласно статистическим данным, в 2015-2016 годах из 160 600 учащихся гимназического цикла только 1674 получили учебники бесплатно, а еще 3178 учащихся получили льготы при аренде учебников.