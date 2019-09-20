По инициативе ПСРМ учащиеся общеобразовательных школ будут получать учебники бесплатно

По инициативе ПСРМ учащиеся общеобразовательных школ будут получать учебники бесплатно

Учащиеся общеобразовательных учреждений смогут бесплатно получать учебники. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом в первом чтении.

Инициатива принадлежит группе депутатов от ПСРМ и призвана привести законодательство Республики Молдова в соответствие с международными нормами.

Согласно действующему законодательству, только учащиеся начальных классов получают учебники бесплатно, а учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения

Согласно статистическим данным, в 2015-2016 годах из 160 600 учащихся гимназического цикла только 1674 получили учебники бесплатно, а еще 3178 учащихся получили льготы при аренде учебников.

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