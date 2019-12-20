По инициативе ПСРМ парламент принял дополнительные меры для социальной защиты пенсионеров

По инициативе ПСРМ парламент принял дополнительные меры для социальной защиты пенсионеров

Парламент принял сегодня законопроект, предусматривающий увеличение социального пособия для пожилых людей, которые не могут получать пенсию по возрасту, а также удвоение государственного социального пособия по инвалидности: с 40% до 80% минимальной пенсии по возрасту. Авторами законодательной инициативы являются группа депутатов фракции ПСРМ.

Согласно проекту, размер государственных социальных пособий будет увеличен почти 8 910 пожилым людям и примерно 12 178 людям с ограниченными возможностями. Средства предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год и определены в среднесрочной перспективе.

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