По инициативе ПСРМ до конца года по 250 адресам в Кишиневе будут благоустроены дворы и подъезды

По инициативе ПСРМ до конца года по 250 адресам в Кишиневе будут благоустроены дворы и подъезды

По программе социалистов в Кишинёве до конца года предвидятся работы по благоустройству дворов по новым 250 адресам в городе. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-спикер, экс-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан 

По его словам, речь идет о ремонте детских и спортплощадок во дворах жилых домов, которые не ремонтировались в течение длительного периода времени. В том числе, будут установлены новые элементы,

Кроме того, будет произведен ремонт въездов во дворы, бордюров, тротуаров и парковок, установлены новые окна и двери в подъездах, а также отремонтированы крыши жилых домов.

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