По инициативе президента все учащиеся 1-9 классов будут обеспечены бесплатным питанием в школах (ВИДЕО)

По инициативе президента все учащиеся 1-9 классов будут обеспечены бесплатным питанием в школах (ВИДЕО)

Об этом после оперативного заседания в формате президент – премьер – спикер объявил Ион Кику. 

Глава правительства отметил, что президент накануне выступил с рекомендацией к кабмину организовать питание в школах для детей начальных и гимназиальных классов. Правительство эту рекомендацию приняло и приступает к ее исполнению.

– Вы знаете, что у нас не все дети питаются за счет государства. Мы сделаем необходимые расчеты, чтобы питанием были обеспечены все учащиеся с 1 по 9 классы. Мы знаем, что многие дети остались без родителей или они на заработках. Питание этих детей оставляет желать лучшего. Но наш долг – не только следить за их здоровьем, но и за тем, чтобы повысить их иммунитет, – сказал Кику. 

Премьер добавил, что все необходимые расчеты будут сделаны в самое ближайшее время для того, выделить вместе с местной публичной властью необходимые для реализации этой задачи средства.

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