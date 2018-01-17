По инициативе президента по всей Молдове, а также за ее пределами раздадут сотни тысяч брошюр о Штефане Великом

Сегодня, 17 января, глава государства провел заседание по программе мероприятий в рамках года Святого Штефана Великого – Господаря Молдовы.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, торжественный запуск программы состоится 2 февраля во Дворце республики. Программа предусматривает проведение почти 50 масштабных мероприятий в таких областях, как: культура, история, образование, спорт. Планируется организация выставок, посвященных великому правителю, научных конференций, спортивных состязаний, издание различных работ (научных и просветительских), организация концертных программ, выпуск фильмов, проведение тематических конкурсов.

Одновременно с этим по всей стране пройдет показ трехсерийного документального фильма «История Молдовы». В то же время сотни тысяч брошюр о жизни и героических подвигах Штефана Великого, которые в настоящее время находятся на этапе разработки, будут распределены по всей территории Молдовы, а также в городах других стран, в которых проживают крупные молдавские общины.

– Уверен, что участие в мероприятиях, которые будут проводиться в течение всего года, повысит интерес общества к истории и культуре Молдовы, а также будет способствовать усилению патриотизма наших граждан, – отметил по итогам проведенного заседания Игорь Додон.