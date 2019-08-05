По инициативе президента был отреставрирован памятник в честь освобождения Молдовы от фашистской оккупации (ФОТО)

По инициативе президента был отреставрирован памятник в честь освобождения Молдовы от фашистской оккупации (ФОТО)

По инициативе граждан и Президентуры Республики Молдова в Кишинёве был отреставрирован памятник, установленный в честь освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару.

– Все памятники в муниципии Кишинёв и Молдове должны находиться под охраной государства, а также должны быть отреставрированы, – считает Кожокару.

Кроме этого, он отметил, что по инициативе фракции ПСРМ был разработан законопроект, согласно которому все памятники на территории муниципия и страны находятся под защитой государства.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md