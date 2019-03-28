По инициативе президента будет снят документальный фильм об освобождении Молдовы от немецко-фашистских захватчиков (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание по теме производства под его патронатом документального фильма об освобождении Молдовы от немецко-фашистской оккупации. Съемка картины является частью мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от нацистских захватчиков.

Фильм основывается на ранее неизданных видеоматериалах из архивов стран бывшего СССР и других государств. Премьерный пока картины запланирован на 24 августа, в день освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции.

– Убежден, что фильм будет способствовать воспитанию патриотического духа в рядах граждан, поэтому в обществе картину воспримут позитивно, и она получит широкую аудиторию. Подчеркну: у нас есть Родина, которую мы должны любить, защищать и знать ее историческое прошлое, – сообщил глава государства по итогам проведенной встречи.

Напомним, что в этом году под патронатом президента на всей территории Республики Молдова проходят мероприятия по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации. План включает организацию торжественных мероприятий в каждом городе, годовщина освобождения которого отмечается в этом году. Кроме того, будут реставрированы военные монументы, изданы научные и журналистские публикации, а ветеранов по всей стране навестят на дому.