По инициативе Иона Чебана в Кишинёве будет создан Детский муниципальный совет (ФОТО, ВИДЕО)

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Кишиневский муниципальный совет собрался сегодня в новом составе и единогласно проголосовал за ряд проектов, посвященных детям. Это была акция в поддержку тех, кто олицетворяет наше будущее, написал примар столицы Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

По его словам, были также одобрены предложения по созданию комфортных условий для детей, такие как: создание современных учебных заведений, детских площадок, парков и центров развития. Кроме того, советники единогласно проголосовали за третий проект, предложенный Ионом Чебаном, о создании Детского муниципального совета. Он будет собираться раз в месяц, чтобы обсуждать проблемы детей и предлагать их решения. Ион Чебан заверил, что поддержит Детский муниципальный совет во всём.

Кроме этого, сегодня примэрию посетили участники конкурса “Сила танца. Детям дорогу”. Приглашение от Иона Чебана поступило во время проведения полуфинала конкурса, на котором присутствовал примар столицы.

– Дети – это наше будущее, а эти ребята представляют наш народ посредством танца. Все они разные, но одинаково талантливые, достигшие многого благодаря их собственным огромным усилиям, а также благодаря педагогам, полностью посвятившим себя делу, – отметил Ион Чебан.

Генпримар Кишинёва провел для детей экскурсию по зданию примэрии, показал, где работают местные народные избранники. А дети в свою очередь порадовали своими выступлениями. Ион Чебан пожелал им удачи в дальнейшем творчестве и принял от них предложение станцевать вместе с участниками на сцене в финале конкурса.