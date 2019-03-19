По инициативе и при финансовой поддержке Додона в Сороках строят храм Святого Сергия Радонежского (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял решение оказать финансовую помощь для строительства храма Святого Сергия Радонежского в городе Сороки, куда в 2014 году с благословения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла была доставлена икона с мощами святого, чтобы верующие могли им поклониться.

– В настоящее время паства молится во временной церкви, которую я посетил сегодня в завершение рабочей поездки в Сороки. Заверил настоятеля, отца Сергия, в том, что помощь будет оказываться и далее, до полного завершения строительства, – отметил президент на своей странице в соцсети.