По инициативе главы государства в Талмазе открылся многофункциональный спорткомплекс (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня с рабочей поездкой в район Штефан-Водэ, где принял участие в открытии многофункционального спортивного комплекса в селе Талмаза. Объект расположен во дворе местной гимназии им. Анатолия Сырги и построен после данного главой государства обещания во время предыдущей поездки в район.



Данный спорткомплекс включает площадку для футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, тренажеры для фитнеса, детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых. Комплекс построен в рамках национального проекта реабилитации спортивной инфраструктуры, начатого осенью 2017 года под патронатом Президента Республики Молдова и предусматривающего строительство спортивных площадок в 300 населённых пунктах.

Игорь Додон приветствовал селян и выразил надежду на то, что эта спортплощадка внесет разнообразие в их общественную жизнь и побудит заниматься спортом. Учитывая, что Талмаза – очень большое село, он дал обещание построить здесь еще одну или две площадки.

