По инициативе Додона осенью в Кишиневе откроют шахматную школу имени Анатолия Карпова (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с прославленным российским шахматистом, депутатом Госдумы РФ Анатолием Евгеньевичем Карповым, который 25 января прибыл в Республику Молдова по его приглашению.

Стороны обсудили перспективы продвижения и развития шахмат в Молдове. Глава государства поблагодарил гроссмейстера за поддержку в этом деле и рассказал о высоких темпах популяризации интеллектуальной игры в нашей стране.

⁃ В частности, я в качестве президента Шахматной федерации Молдовы добился открытия профильных ассоциаций в каждом районе. Сейчас ведется работа по внедрению шахмат как обязательной дисциплины в начальных классах, – отметил глава государства.

Для высокого гостя была проведена экскурсия по зданию Администрации Президента – в частности, был показан зал заседаний первого Парламента Республики Молдова и президентская библиотека. По завершении встречи Додон и Карпов отправились в кишиневский Шахматный клуб, который был открыт в 1985 году благодаря активной поддержке со стороны Анатолия Евгеньевича. Он пообщался с юными шахматистами и пожелал им успехов на национальных и международных соревнованиях.

⁃ Отмечу, что шахматные школы Карпова открыты в 32 странах, в его честь названы улицы городов во многих странах мира. В связи с этим я на правах президента Шахматной федерации выступил с инициативой об открытии в Кишиневе шахматной школы имени Анатолия Карпова. Пригласил гроссмейстера на открытие будущей школы уже осенью текущего года, – поведал Игорь Додон.