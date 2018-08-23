По инициативе Додона будет снят документальный фильм о Ясско-Кишиневской операции (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в военно-исторической конференции, приуроченной к 74-летию со дня Освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, действующие и отставные военные, историки, журналисты.

Глава молдавского государства поздравил всех жителей Молдовы с годовщиной знаменательного события и выразил сожаление в связи с тем, что эта историческая дата не включена в официальный перечень государственных праздников Республики Молдова.

– В то же время я с удовлетворением отметил, что на праздничных мероприятиях, связанных со славными военными страницами, всегда очень много людей. Это означает, что нам удалось сохранить историческую память, и в этом есть большая заслуга наших общественных активистов. Но у нас остается серьезная задача – обеспечить преемственность поколений и передать память о Великой Победе нашим потомкам, – заявил Додон.

В завершение выступления Игорь Додон предложил создать оргкомитет по проведению праздничных мероприятий в 2019 году, когда будет отмечаться 75-летие Ясско-Кишиневской операции. Кроме того, творческая группа президентской команды приступит к созданию документального фильма, посвященного этой великой дате.