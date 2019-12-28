По инициативе Додона 12 детей из шести центров временного размещения отправились на Кремлёвскую ёлку (ВИДЕО)

0

По инициативе и при поддержке президента впервые 12 детей из шести центров временного размещения, расположенных в разных уголках Молдовы, отправились в Москву на Кремлевскую елку.

Вместе с тысячами деток из России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ наши ребятишки приняли участие в главном новогоднем мероприятии в России. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.

– Рад, что удалось подарить праздник этим детям, и надеюсь, что это событие они запомнят на всю жизнь. Добрые дела продолжаются! – отметил президент.