По инициативе Додона 12 детей из шести центров временного размещения отправились на Кремлёвскую ёлку (ВИДЕО)

По инициативе Додона 12 детей из шести центров временного размещения отправились на Кремлёвскую ёлку (ВИДЕО)

По инициативе и при поддержке президента впервые 12 детей из шести центров временного размещения, расположенных в разных уголках Молдовы, отправились в Москву на Кремлевскую елку.

Вместе с тысячами деток из России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ наши ребятишки приняли участие в главном новогоднем мероприятии в России. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.

– Рад, что удалось подарить праздник этим детям, и надеюсь, что это событие они запомнят на всю жизнь. Добрые дела продолжаются! – отметил президент. 

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